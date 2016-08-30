«التعليم» توضح حقيقة منح المعلم الحاصل على المركز الأول 30 جنيه

نفى بشير حسن، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداولته وسائل الإعلام حول منح الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شهادة استثمار قيمتها ثلاثون جنيهًا لأحد المعلمين بمحافظة الشرقية؛ لحصوله على المركز الأول في مسابقة المراجعة البيئية على مستوى الجمهورية.

وأشار حسن – بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء – إلى أن الواقعة تعود إلى شهر أغسطس 2015 أي قبل تولي الدكتور الهلالي الشربيني، مسئولية وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محمد الشيمي، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن المعلم المذكور تم ترشيحه للمسابقة عن طريق مدير الإدارة التعليمية بإدارة غرب الزقايق التعليمية بمحافظة الشرقية، وأنه تم تكريمه من قِبل موجه التربية السكانية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.