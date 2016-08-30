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صراع الصفقات – تقرير: نابولي يرفض عرض إيفرتون لضم جابياديني

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صراع الصفقات – تقرير: نابولي يرفض عرض إيفرتون لضم جابياديني صراع الصفقات – تقرير: نابولي يرفض عرض إيفرتون لضم جابياديني

رفض نابولي عرضا بقيمة 25 مليون يورو من إيفرتون لضم مانولو جابياديني مهاجم الفريق الأزرق.

وحسب تقرير نشره موقع "جانلوكا دي ماريزيو" الصحفي السابق لشبكة "سكاي سبورتس" فإن نابولي رفض عرض إيفرتون لأنه يرغب في الاحتفاظ بخدمات الدولي الإيطالي نظرا لقلة الخيارات الهجومية في الفريق.

ويمتلك نابولي حاليا 3 مهاجمين هم جابياديني وأركاديوش ميليك ونيكولاو دوميترو.

وشارك جابياديني خلال الموسم الجاري في مباراة وحيدة كبديل مع نابولي لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

وانضم جابياديني إلى نابولي في يناير 2015 بمبلغ 10.2 مليون جنيه إسترليني قادما من سامدوريا وسجل 20 هدفا له منذ وصوله للفريق.

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