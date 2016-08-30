خبر في الجول - تريزيجيه يقترب من الإنتقال إلى موسكرون على سبيل الإعارة

رفض محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أندرلخت الانتقال إلى إلى شارلروا متصدر جدول ترتيب الدوري البلجيكي على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن تريزيجيه فضل الانتقال إلى موسكرون بيروفيلز بعد أن وفر النادي كل طلبات اللاعب.

ويقترب تريزيجيه من أن يكون لاعبا لموسكرون رسميا وشقيقه في طريقه لبلجيكا من أجل إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

وكان لاعب الأهلي السابق على وشك الانتقال إلى شارلروا متصدر الدوري حاليا. (طالع التفاصيل)

وكان موسكرون قد خسر من أندرلخت في بداية الدوري بنتيجة 2-1.

ويحتل موسكرون حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري البلجيكي بعد 5 جولات برصيد 3 نقاط.