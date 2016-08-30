صراع الصفقات - تقرير: روما وفالنسيا يسعيان لاستعارة ويلشير من أرسنال

سيسمح أرسنال لجاك ويلشير متوسط ميدانه بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية التي تنتهي مساء الأربعاء.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية فإن أندية فالنسيا وروما تحاول ضم اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وغاب ويلشير عن أرسنال 47 مباراة بالموسم الماضي في جميع المسابقات بسبب الإصابات المتكررة التي لحقت به.

وتعد فترة غياب ويلشير خلال الموسم الماضي هي الأطول في مسيرته مع المدفعجية، وغاب في المجمل عن أرسنال في 100 مباراة من أصل 248.

وانضم ويلشير إلى أرسنال في عام 2001 قادما من ناشئين لوتون تاون، واعتبر أحد أبرز المواهب الإنجليزية، ولعب لأول مرة مع المدفعجية في عام 2008، لكن الإصابات أبعدته تماما عن مستواه.