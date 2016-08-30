بروندبي: لم نتوصل لاتفاق مع كريم حافظ

أعلن نادي بروندبي الدنماركي فشل صفقة انتقال الظهير المصري كريم حافظ من ليرس البلجيكي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليرس كان قد أعلن عن انتقال رحيل كريم حافظ إلى فريق بروندبي على سبيل الإعارة لموسم قابل للتجديد.

لكن بروندبي نشر بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني كشف فيه عن عدم التوصل لاتفاق مع كريم حافظ.

وقال بروندبي عبر البيان: "عدد من وسائل الإعلام الدنماركية زعمت توقيعنا لعقود مع كريم حافظ واعتمدوا على البيان الذي أصدره ناديه في وقت سابق".

وتابع البيان "بالفعل، زار اللاعب مقر النادي ولكن لم تسفر الزيارة في النهاية عن توقيع عقود".

وأتم "نتمنى للاعب كل التوفيق في مسيرته".