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رسميا - برشلونة يضم ألكاسير 5 سنوات

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رسميا - برشلونة يضم ألكاسير 5 سنوات رسميا - برشلونة يضم ألكاسير 5 سنوات

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم باكو ألكاسير مهاجم فالنسيا لمدة 5 سنوات ليصبح سادس تعاقدات الفريق الكاتالوني هذا الموسم.

وأعلن برشلونة عن الصفقة رسميا التي كلفته 30 مليون يورو بالإضافة لمليونين آخرين للاعب الذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده 100 مليون يورو.

ووقع مهاجم فالنسيا صاحب الـ23 عاما على عقد لمدة 5 سنوات ليصبح أول مهاجم ينضم لبرشلونة تحت ولاية لويس إنريكي.

برشلونة كان قد ضم المدافعين الفرنسيين صامويل أوماتيتي ولوكاس دينيه ولاعبي الوسط أندري جوميز ودينيس سواريز وكذلك الحارس الهولندي جاسبر سيلسين.

ألكاسير يعد من أبرز المهاجمين الإسبان حاليا إذ سجل 43 هدفا للخفافيش خلال موسمين في جميع البطولات كما انضم لمنتخب إسبانيا في 2014 ولعب 13 مباراة للماتادور سجل خلالهم 6 أهداف.

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