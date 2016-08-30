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روني يعتزل دوليا بعد كأس العالم 2018: قراري نهائي

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روني يعتزل دوليا بعد كأس العالم 2018: قراري نهائي روني يعتزل دوليا بعد كأس العالم 2018: قراري نهائي

قال واين روني قائد منتخب إنجلترا إن كأس العالم 2018 بروسيا ستكون البطولة الأخيرة له مع الأسود الثلاثة، مشيرا إلى أنه يأمل بإنهاء مسيرته الدولية بأفضل طريقة ممكنة.

ويلعب روني لمنتخب إنجلترا منذ عام 2003، وشارك في 115 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفا كهداف تاريخي للمنتخب.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" لروني قال:"لنكن واقعيين، بطولة روسيا 2018 ستكون أخر فرصة لي لأفعل أي شيء لإنجلترا".

وأضاف "سوف أحاول الاستمتاع بهاذين العامين".

وتابع "آمل أن يكون بإمكاني إنهاء مسيرتي مع إنجلترا بمستوى مرتفع".

وأتم "قراري تم اتخاذه بطولة روسيا ستكون الأخيرة".

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