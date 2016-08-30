مدرب إيطاليا: فيراتي غير سعيد في باريس سان جيرمان

أكد جيامبيرو فينتورا المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن مواطنه ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان ليس سعيدا في ناديه الفرنسي بسبب مركزه.

وقال فينتورا في تصريحات للصحفيين "في باريس، فيراتي يلعب خلف المهاجمين لكن هذا ليس مركزه المناسب فهو صانع ألعاب".

وأضاف "فيراتي أيضا غير سعيد في باريس سان جيرمان لأنه يلعب في مركز خاطيء".

وتابع "هذا أمر مؤسف لأن فيراتي لاعب رائعة".

ولم يلعب فيراتي أول مباراتين في الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أوناي إيمري قبل أن يشارك لأول مرة بشكل أساسي أمام موناكو في المباراة التي خسرها باريس سان جيرمان 3-1 مطلع هذا الأسبوع.