جامعة «بني سويف» تطلق مبادرة رقم تعريفي لكل باحث

مراسل أونا

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، خلال رئاسته لمجلس الجامعة رقم 137، عن موافقة المجلس على إطلاق مبادرة “رقم تعريفي مميز لكل باحث Researcher ID Profile”، كأول جامعة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وأوضح لطفي، أن فكرة المبادرة تتخلص في الوصول إلى بناء مجتمع بحثي أكاديمي لديه وعي معلوماتي، ونشر ثقافة “رقم تعريفي مميز لكل باحث” في الجامعة، لتحقيق تواصل علمي ومعرفي ومعلوماتي دائم للباحثين من خلاله ومهارات التعامل معه بكفاءة، مما يعود بالأثر المرجو منه، مشيرًا إلي أن استخدام الجامعة لأحداث وسائل تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي المجال، كأحد وسائل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، ورفع كفاءة معامل H- index للباحثين، وكذلك رفع التصنيف الدولي للجامعة.

وأضاف لطفى، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها إدراك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، إلى أهمية المبادرة في حياتهم العلمية والتعرف على الأدوات والمواقع التي تتيحها لهم المبادرة، وإجادة مهارات إنشائه ومهارات التعامل معه.

وأشار الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن آليات تنفيذ العمل المبادرة ستتم من خلال إعداد مطبوعات ومطويات ورقية تعريفية بالمبادرة، وتوفيرها بشكل دائم بكليات الجامعة وإتاحتها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لها، وعقد ندوات تعريفية ودروس عمل للباحثين بخطوات كيفية إنشاء “رقم تعريفي مميز لكل باحث”، وإجراء إحصائيات نصف سنوية لمعرفة أعلى معامل H- index للباحثين.

والجدير بالذكر أن “مبادرة رقم تعريفي”، تعد فكرة فريدة ومميزة من نوعها لكل باحث ليس في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية فحسب، بل أيضًا في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، من خلال حساب خاص به على إحدى المنصات التالية : Researcher ID Thomson Reuters تومسون رو يترز، وأوركيد “ORCID” ،و”QR code” شفرة الاستجابة السريعة ،و “Research gate” ،” Academia.edu” أكاديميا، و”Microsoft Academic Search” ميكروسوفت أكاديميا،و” ARID” منصة أريد أول منصة متخصصة للباحثين باللغة العربية.