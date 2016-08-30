تأجيل مديونيات أصحاب البازارت السياحية بالأقصر وجدولتها دون فوائد

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، موافقة وزير الآثار الدكتور خالد العناني، على تأجيل سداد مديونيات أصحاب البازارات السياحية بالمحافظة، بجانب وقف تحصيل الإيجارات الجديدة، لحين عودة الحركة السياحية إلى ما كنت عليه عام 2010، وجدولة تلك المديونيات بدون فوائد، فضلًا عن وقف أي إجراءات قانونية سبق اتخاذها بهذا الشأن.

كما أعلن بدر، موافقة وزير الآثار، على افتتاح مقبرة الملكة نفرتاري، الكائنة بمنطقة وادي الملكات، ومقبرة الملك سيتي الأول، بذات الوادي – غرب المدينة التاريخية، للزيارة أمام السياح، اعتبارًا من مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأشار المحافظ، إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على الحركة السياحية بالمدينة، مشيدًا بجهود وزارة الآثار في حفظ وحماية الآثار الفرعونية، وخاصةً مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، الذي يمتد بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين بطول 2700 متر.