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الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا الحرب في اليمن إلى 10 آلاف

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الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا الحرب في اليمن إلى 10 آلاف الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا الحرب في اليمن إلى 10 آلاف

ارشيفية

أعلن منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب المشتعلة باليمن منذ ثمانية عشر شهرًا، إلى نحو عشرة آلاف يمني، وذلك بعد أن كانت تقديرات طبية تقدر العدد بحوالي ستة آلاف.

قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة اليمنية، إنه “اعتمد على معلومات وتقارير طبية رسمية حديثة في تقدير عدد الضحايا”.

ودعا ماكغولدريك، جميع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى “حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

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