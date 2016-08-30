تأجيل محاكمة 67 متهمًا بـ«اغتيال النائب العام» لـ17 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 67 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اغتيال المستشار هشام بركات”، إلى جلسة 17 سبتمبر، حسبما أفاد مراسلنا.

وأمرت النيابة بندب لجنة ثلاثية من الإذاعة والتليفزيون، وحلف اليمين أمام المحكمة، لفحص الفيديوهات، وتنفيذ طلبات الدفاع .

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، فتحي الرويني، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العُليا، مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابي شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية، لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلًا في حركة حماس، خاصةً بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.