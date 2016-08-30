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القضاء الإدارى يؤيد استبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى

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القضاء الإدارى يؤيد استبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى القضاء الإدارى يؤيد استبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى

أرشيفية

 

مراسل أونا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستشكالات الثلاثة المقامة من ماجدة الهلباوى وماجدة محمود، للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة، باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى، المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أغسطس.

وطلب محامى سحر وحازم الهوارى برد المحكمة قبل الفصل فى الاستشكالات، والمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسماؤهما من كشوف المرشحين.

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