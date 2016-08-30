إخلاء سبيل متهم جديد في قضية «فساد القمح» بعد سداده 86 مليون جنيه

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بضمان مالي قدره 500 ألف جنية، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في قضية التلاعب في توريد الأقماح، التي تضم عددًا من المتهمين.

وجاء قرار النائب العام، بإخلاء سبيل حطب بعد أن سدد مبلغ 86 مليون و 810 ألاف جنية، تمثل قيمة ما استولى عليه بدون وجه حق.

ذلك كما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول، لنيابة الأموال العامة العليا.

وكان النائب العام أمرسابقًا بأستمرار حبس المتهم حطب احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن يسارع المتهم بسداد المبلغ المالي المشار إليه، والذي أظهرت التحقيقات الأولية للنيابة أنه تحصل عليه بغير وجه حق في عمليات التلاعب المتعلقة بتوريد القمح.

كما كلف النائب العام نيابة الأموال العامة العليا، بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم في الاتهامات المتعلقة بالقضية محل التحقيق.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.