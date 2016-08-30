بالصور..محافظ قنا يتابع أعمال النظافة بطريق «معبد دندرة»

مراسل أونا

أكد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من رفع مخلفات الترع والقمامة وتقليم الاشجار بطريق معبد دندرة، وتم البدء في أعمال التشجير والتجميل بطول حوالي 4 كيلو متر، مشيرًا إلي أنه تم اختيار قرية دندرة ضمن مبادرة ” حلوة يا بلدي “، والتي بدأت يوم 15 أغسطس، وتنتهي 8 سبتمبر 2016، نظرًا للقيمة الآثرية والتاريخية، لمعبد دندرة ولتنشيط حركة السياحة .

وأضاف أن القوات المسلحة ستقوم بتطوير وتجميل الحدائق، ودهان أسوار مدرسة نجع السيد الابتدائية بمدينة قنا، ومدرسة دندرة الإعدادية، ضمن مبادرة حلوة يا بلدي .

وأثنى محافظ قنا،علي المجهود الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في مبادرة حلوة يا بلدي، مؤكدًا حرص محافظة قنا على تكرار المبادرة، بكل قري ومراكز المحافظة، بعد النجاح الكبير الذي حققته متوجهًا بالشكر إلي الشباب المشارك، داعيًا إلي نشر الوعى بين المواطن، بأهمية المحافظة علي البيئة والصحة العامة واتباع السلوكيات، الإيجابية للحفاظ المظهر الجمالى.

وأشار أنه تم توفير أغطية لسيارات نقل القمامة لمنع تناثرها أثناء عملية نقلها إلي مقالب القمامة، مؤكدًا علي إنه تم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح المبادرة، وتحقيق المردود الإيجابي منها، حيث تم الدفع بـ 15 قلاب نظافة، و 4 مقطورة جرار زراعي، و3 لوادر بمشاركة 100 مجند، بالإضافة إلي 50 شاب من مراكز الشباب، و25 طالب من جامعة جنوب الوادي، و 25 طالب من المعهد العالي للخدمة للاجتماعية ومديرية الري والجمعيات الأهلية.

وتم اليوم رفع 30 طن، من مخلفات القمامة ونواتج تقليم الأشجار ومخلفات البناء بحي سيدي عمر بمدينة قنا، بينما تم رفع 30 متر مكعب، من مخلفات تطهير الترع و4 طن مخلفات مختلطة بقرية دندرة بمركز قنا.

وأكد العميد عبد الرؤوف موسي رئيس لجنة إشراف القوات المسلحة علي مبادرة ” حلوة يا بلدي “، بمحافظة قنا أن القوات المسلحة لا تتواني عن خدمة المجتمع المدنى، فبعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة النظافة التي أطلقتها أخبار اليوم، قررت القوات المسلحة تكرار المبادرة بقرية وشارع رئيسي بكل محافظة علي مستوى الجمهورية، ففي محافظة قنا تم اختيار الطريق المؤدي لمعبد دندرة من منطلق الاهتمام بنظافة الشوارع، والمناطق المحيطة بالمناطق الاثرية لدعم عودة حركة السياحة، بينما تم اختيار حي سيدي عمر بمدينة قنا نظرا للكثافة السكانية العالية به.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمتابعة فعاليات استكمال مبادرة “حلوة يا بلدي” بحي سيدي عمر بمدينة قنا وقرية دندرة والتي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا بالتنسيق مع القوات المسلحة حيث تهدف المبادرة الي رفع تراكمات القمامة والمخلفات وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وطلاء البلدورات وصناديق القمامة للنهوض بالمظهر الجمالي للمناطق المستهدفة.