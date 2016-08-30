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مكتوم بن محمد يحضر جلسة عصف ذهني لدائرة الرقابة المالية بدبي

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مكتوم بن محمد يحضر جلسة عصف ذهني لدائرة الرقابة المالية بدبي مكتوم بن محمد يحضر جلسة عصف ذهني لدائرة الرقابة المالية بدبي

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، صباح اليوم، جانبا من جلسة العصف الذهني التي نظمتها دائرة الرقابة المالية في دبي تحت عنوان "تطلعات دائرة الرقابة المالية في المستقبل" وذلك بفندق ماريوت ماركيز في دبي .

واستمع سموه من معالي عبدالله محمد سعيد غباش، مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي إلى شرح عن الجلسة ومحاورها وأهدافها، حيث سيتم الاعتماد على توصيات ومخرجات ونتائج جلسة العصف الذهني في تطوير أداء العمل المستقبلي للدائرة .

سمو نائب حاكم دبي توقف خلال حضوره للجلسة عند ورش العمل كل على حده واطلع على حلقات النقاش للموضوعات المطروحة أمام المشاركين من موظفي الدائرة وشاركهم في ورش العمل الخمس التي تناقش مواضيع الرؤية والرسالة والقيم وأولويات الدائرة الحالية والمستقبلية.

وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جلسة العصف الذهني التي نظمتها دائرة الرقابة المالية في دبي لكادرها الوظيفي لما لها من أهمية في تحقيق التطلعات المستقبلية للدائرة ولتكون شريكاً فاعلاً لدوائر ومؤسسات حكومة دبي.

وأبدي سموه ارتياحه مؤكدا دعم نجاح هذه الورشة والتي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء موظفي الدائرة لتحقيق تطلعاتها في سياق التميز المؤسسي.

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