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وزير الإنتاج الحربى: ننتهى من تنقية 20 مليون بطاقة تموين وخبز قريبا

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وزير الإنتاج الحربى: ننتهى من تنقية 20 مليون بطاقة تموين وخبز قريبا وزير الإنتاج الحربى: ننتهى من تنقية 20 مليون بطاقة تموين وخبز قريبا

>كتب : نورا فخرى

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن هناك عددا من المشروعات التى ينفذها مركز نظم المعلومات التابع للوزارة، بالتنسيق مع وزارة والتخطيط فى مقدمتها، تنقية قاعدة بيانات بطاقة التموين والخبز والتى أوشكت على الانتهاء منه، بإجمالى 20 مليون بطاقة يستفيد منها 80 مليون مواطن، وذلك بعد تلافى بعض الأخطاء التى كانت موجودة بها.

 

وأضاف العصار، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم، أن هناك منظومة أيضا لربط 1600 مكتب تموين، لافتا إلى أن بعض المعلومات المغلوطة التى أثيرت بالإعلام حول تولى وزارة الإنتاج الحربى وحدها مسئولية إعداد كروت التموين، غير صحيحة، لأن هذا الجهد يأتى بالتنسيق بين وزارت التخطيط والإنتاج الحربى والتموين.

 

وتابع العصار، أن هناك عددا من المجهودات التى تقوم بها الوزارة من بينها منظومة التعداد بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتصنيع ماكينات تستخدم فى الانتخابات لتجرى فى شكل متحضر على غرار جميع الدول الأجنبية، بجانب وضع منظومة لحماية المستهلك والمنتج الأصلى من مصانع بير السلم.

 

وأعرب العصار عن سعادته بالتواجد أمام مجلس النواب بعد ثورتين، واصفا إياه بأمل ، والذى اكتملت به خارطة الطريق باكتمال الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى حرصه على عرض جميع جهود فى إطار التعاون بين الوزارات المختلفة، قائلا: "للأسف الإعلام لا ينقل حجم الإنجازات التى تجرى، ربما هناك مشاكل لكن أيضا هناك عرق وجهد وناس مش بتنام عشان يعبر الوطن من التحديات التى يمر بها".

 

ولفت العصار، إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا ليلا ونهاراً لتحقيق ما يصبو إليه الرئيس والحكومة والمواطن، لافتا إلى تناغم وزارات الاتصالات والتخطيط والإنتاج الحربى بشأن كروت الحيازة الزراعية الذكية للفلاح، ويتمثل دور الوزارة فى التنفيذ.


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مصر 365

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