"معلومات الوزراء" عن ظهور أسماك قرش بشواطئ دمياط الجديدة: صورة مفبركة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بظهور أسماك القرش فى شواطئ مدينة دمياط الجديدة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، التى أوضحت أن هذا الخبر غير صحيح، وأكدت عدم وجود أى نوع من أسماك القرش التى تمثل خطورة على الإنسان وأن الصورة المتداولة ليست حقيقية، حيث إن البيئة البحرية الخاصة بمحافظة دمياط لا تعتبر مفضلة لتلك الأنواع التى تعتبر ذات خطورة على الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور تداول هذه الأخبار توجهت لجنة متخصصة فى مجال التنوع البيولوجى والبيئة البحرية إلى موقع الحدث بالعزبة 6 بمدينة دمياط الجديدة، وتم تحليل الصورة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعى، حيث اتضح أنها مفبركة وذلك لعدم تواجد هذا النوع من الأسماك فى البيئة البحرية الخاصة بمحافظة دمياط.

ومن جانب آخر أوضحت الوزارة أن اللجنة حصلت على صور أخرى يظهر فيها عدد من الأسماك الصغيرة الغضروفية يرجح أن تكون من نو «Milk shark»، وهو من الأنواع المنتشرة على سواحل المناطق الحارة والمعتدلة ولا يتجاوز طوله 1 متر ولا يوجد منه أى خطورة على الإطلاق، وهى لا تهاجم الإنسان ولا تمثل خطورة على حياته. وفى النهاية أهابت الوزارة بجميع المواطنين عدم رفع أو تداول أى أخبار أو صور على صفحات التواصل الاجتماعى وإرسالها إلى موقع وزارة البيئة للتأكد من صحتها حرصاً على الصالح العام.