إسرائيل تعتبر تصريحات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان “تحريفًا للتاريخ”

أكدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن انتقادات الأمم المتحدة للإستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أمر “سخيف”.

وكان موفد الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، أكد امس أن توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين اعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضى الفلسطينية.

وفى تقريرها دعت اللجنة الرباعية التى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن التحريض على العنف.

وأكد ملادينوف أن اسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة، ومنذ الأول من يوليو طرحت إسرائيل خططًا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية فى القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة فى الضفة الغربية، بحسب ملادينوف، واعتبر المتحدث باسم نتانياهو ديفيد كيز فى بيان أن تصريحات ملادينوف “تشكل تحريفًا للتاريخ وللقانون الدولي”.

وبحسب كيز فان “اليهود كانوا فى القدس ويهودا والسامرة (الإسم الاستيطانى للضفة الغربية) لآلاف السنين ووجودهم هناك ليس عائقا أمام السلام”، معتبرًا أن “العائق امام السلام هو المحاولات التى لا تنتهى لإنكار صلة الشعب اليهود بأجزاء من أرضهم التاريخية”.

وأضاف أن “الادعاء بأن البناء اليهودي فى القدس غير قانوني هو ادعاء سخيف مثل الإدعاء بان البناء الأميركي فى واشنطن أو البناء الفرنسى فى باريس هو غير قانوني”، واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967 وأعلنت ضمها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى، وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها عاصمتها “الأبدية والموحدة” فى حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.