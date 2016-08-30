أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إسرائيل تعتبر تصريحات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان “تحريفًا للتاريخ”

Google+ Print
إسرائيل تعتبر تصريحات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان “تحريفًا للتاريخ” إسرائيل تعتبر تصريحات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان “تحريفًا للتاريخ”

ارشيفية

أكدت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن انتقادات الأمم المتحدة للإستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أمر “سخيف”.

وكان موفد الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، أكد امس أن توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين اعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضى الفلسطينية.

وفى تقريرها دعت اللجنة الرباعية التى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن التحريض على العنف.

وأكد ملادينوف أن اسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة، ومنذ الأول من يوليو طرحت إسرائيل خططًا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية فى القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة فى الضفة الغربية، بحسب ملادينوف، واعتبر المتحدث باسم نتانياهو ديفيد كيز فى بيان أن تصريحات ملادينوف “تشكل تحريفًا للتاريخ وللقانون الدولي”.

وبحسب كيز فان “اليهود كانوا فى القدس ويهودا والسامرة (الإسم الاستيطانى للضفة الغربية) لآلاف السنين ووجودهم هناك ليس عائقا أمام السلام”، معتبرًا أن “العائق امام السلام هو المحاولات التى لا تنتهى لإنكار صلة الشعب اليهود بأجزاء من أرضهم التاريخية”.

وأضاف أن “الادعاء بأن البناء اليهودي فى القدس غير قانوني هو ادعاء سخيف مثل الإدعاء بان البناء الأميركي فى واشنطن أو البناء الفرنسى فى باريس هو غير قانوني”، واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967 وأعلنت ضمها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى، وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها عاصمتها “الأبدية والموحدة” فى حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل