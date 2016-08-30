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غدًا.. هاني شاكر في ضيافة «الستات مايعرفوش يكدبوا»

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غدًا.. هاني شاكر في ضيافة «الستات مايعرفوش يكدبوا» غدًا.. هاني شاكر في ضيافة «الستات مايعرفوش يكدبوا»

هاني شاكر

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي، المطرب الكبير هاني شاكر، وذلك يوم غد الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

ويفتح نجم نجوم الغناء العربي خزائن قلبه، ويحكي حكاية كل عاشق، ويقلب صفحات النوتة الموسيقية لمشواره الفني، ويكشف عن أبرز التحديات التي واجهت طريق نجوميته.

ويتحدث الفنان هاني شاكر عن حياته الفنية والغنائية، وما دور المرأة في حياته، ويتطرق أيضًا إلى حياته الشخصية والاجتماعية، كما يوضح أبرز التحديات التي تقف أمام نجوم الغناء، وما المطلوب من الدولة لدعم الفن والفنانين؟، وما رؤيته للساحة الغنائية الآن؟، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الآخرى التي يتناولها اللقاء.

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