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تجديد حبس مسئول المطبعة السرية وزوجته وآخرين فى «تسريبات الثانوية»

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تجديد حبس مسئول المطبعة السرية وزوجته وآخرين فى «تسريبات الثانوية» تجديد حبس مسئول المطبعة السرية وزوجته وآخرين فى «تسريبات الثانوية»

أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم برئاسة المستشار أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته، وشقيقتها، ووالدة مدير صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، وآخرين، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

والمتهمون في القضية هم: “عاطف.ع.م” مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، وزوجته “هالة.ى.م” وشقيقتها “تهانى.ى.م” و”صباح ع.م” والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، إضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم جميعًا، وعُثر بمنزل “هالة.ى.م” على المضبوطات التالية (مبلغ مالى قدره 8310 جنيهات، وجهاز حاسب آلى محمول، و4 أجهزة تليفون محمول، وشريحة خط محمول، وقارئ “Reader”، وجهاز هارد ديسك – ودفتر توفير باسم شقيقها “أحمد.ى.م” به رصيد بلغ 577208 جنيهات، وآخر إيداع في 2016/6/15 بمبلغ 20000 جنيه، ودفتر توفير باسم شقيقتها “تهانى.ى.م”، وبعض المشغولات الذهبية).

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