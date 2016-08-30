النيابة الإدارية تعلن عن وظائف جديدة لحملة الدبلومات

مراسل أونا

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل وظائف كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية، من الحاصلين على معهد إعداد الفنيين التجاريين شعبة قانون، ودبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الخمس سنوات، والثانوية العامة وما يعادلها، للعمل ككاتب رابع تحقيق بالنيابة الإدارية على مستوى الجمهورية وما يسند إليه من أعمال مماثلة.

وأشار الإعلان إلى أنه يتم التقديم لهذه الوظائف عن طريق سحب الملف من إدارة المخازن التابعة لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، على العنوان شارع أبوجبل رقم 1016و1017 الحي الرابع، بجوار مسجد عماد راغب، مدينة السادس من أكتوبر، مقابل عشرة جنيهات، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 3 سبتمبر المقبل وحتى الخميس 8 سبتمبر.

ولفت أنه تسلم الطلبات والمستندات بدءًا من يوم السبت 17 سبتمبر المقبل، وحتى الخميس 22 من الشهر نفسه، مؤكدًا أنه لن يتم الالتفات لأي طلبات مرسلة بالبريد، أو مقدمة قبل أو بعد التاريخ المذكور، أو غير مستوفاة الشروط المنصوص عليها بالدستور والقانون ووفقًا للإعلان.

وأوضح الإعلان أن المستندات المطلوب تقدميها هي:

1- نموذج طلب الالتحاق بالوظيفة.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (وجه+ ظهر) سارية.

3- صورة ضوئية من شهادة الميلاد – وألا يقل سن التقدم عن 18 سنة ميلادية وقت الإعلان.

4- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

5- صورة ضوئية من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بما يعمل به كمسوغ للتعيين.

6 – أصل صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

7- عدد 4 صور فوتوغرافية مقاس .4X6

وأضاف الإعلان أنه سيتم تحديد مواعيد وأماكن الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية، لمن تنطبق عليه شروط الإعلان، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة النيابة الإدارية.