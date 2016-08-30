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الحكومة: لا زيادة في تذاكر السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة

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الحكومة: لا زيادة في تذاكر السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة الحكومة: لا زيادة في تذاكر السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة

أرشيفية

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد برفع لأسعار تذاكر السكة الحديدية، تواصل المركز مع هيئة السكك الحديدية التى نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

 وأكدت الهيئة، بحسب بيان صادر عن المركز اليوم، عدم رفع تذاكر السكك الحديدية فى الوقت الحالى، وأن رسوم تذكرة السكك الحديدية لن تشهد أى زيادة جديدة بأسعارها، حيث أن آخر زيادة حدثت فى عام 2015 بمعدل 10 جنيهات على الدرجة الثانية و20 جنيهاً على الدرجة الأولى المكيفة ولم تحدث زيادة على أسعار الدرجة العادية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تعظيم الموارد من خلال وضع خطة تحت إشراف وزارة النقل لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية فى إقامة مشروعات بعدة مجالات، كما أضافت الهيئة أن منظومة السكة الحديد تشهد تطويرًا شاملاً، حيث قامت الهيئة بعقد برتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربى، لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، ومنها تطوير المزلقانات والمحطات وتطوير أسطول عربات القطارات.

وتم التعاقد على تطوير 295  مزلقان بشكل (مدنى/نظم تحكم وتشغيل)، وتم الاتفاق على أن يكون التطوير بمعدل 6 مزلقانات شهرياً، وأشارت الهيئة إلى أن لديها خطة تطوير للمحطات تتم على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى: تتضمن إجراء تطوير شامل لـ(50) محطة بتكلفة 1.2 مليار جنيه تم الانتهاء من (31) محطة وجارى تطوير (19) محطة، والمرحلة الثانية: تشمل إجراء تحسينات لـ(85) محطة بتكلفة 471 مليون جنيه تم الانتهاء من (21) محطة وجارى تحسين (64) محطة، والمرحلة الثالثة: تشمل إجراء تحسينات لـ(100) محطة بتكلفة 500 مليون جنيه وجاري التعاقد عليهم.

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