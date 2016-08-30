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محافظة القاهرة توزع 100 ألف شنطة مدرسية على الطلاب الأولى بالرعاية

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محافظة القاهرة توزع 100 ألف شنطة مدرسية على الطلاب الأولى بالرعاية محافظة القاهرة توزع 100 ألف شنطة مدرسية على الطلاب الأولى بالرعاية

اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظة القاهرة – أرشيفية

قام اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتوزيع شنط مدرسية على بعض الطلاب – الغير قادرين – بمختلف المراحل التعليمية في عدد من الأحياء الأكثر احتياجًا بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأوضح تيمور – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن هذه المبادرة تعتبر تقليد سنوي يهدف لتوزيع 100 ألف شنطة مدرسية، لإدخال البهجة على الطلاب، ورعاية أبناء الأسر غير القادرة لمواصلة تعليمهم خاصة في الأحياء والإدارات التعليمية الأكثر احتياجًا.

وتضمنت المبادرة، مناطق :” السيدة زينب، شبرا، القديمة، الشرابية، منشأة ناصر، الزاوية، المرج، والزيتون، إلى جانب منطقة الأسمرات، وغيرها”، بعد عمل حصر كامل شمل كافة أحياء العاصمة وإداراتها التعليمية .

وأشار القائم بأعمال محافظ القاهرة، إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار خطة لمحافظة القاهرة والشئون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكد اللواء أحمد تيمور، أهمية روح الترابط والتضامن التي تسود بين المصريين وتدفعهم لرعاية الطلاب ومساعدتهم في استكمال ومواصلة العملية التعليمية بجميع مراحلها إيمانًا منهم بأن التعليم هو أساس نهوض وتقدم الشعوب.


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