خروج السياح الصينيون المصابون في رحلة بالون الأقصر من المستشفي

قال العميد أبوالحجاج كمال، مفتش مباحث السياحة والآثار بجنوب الأقصر، أن السياح الصينيون البالغ عددهم 22 سائحًا، الذين أصيبوا إصابات طفيفة أثناء هبوط رحلة للبالون الطائر بمدينة الأقصر، خرجوا من مستشفي الأقصر الدولي، بعد الأطمئنان علي حالاتهم الصحية.

> صرح مفتش مباحث السياحة والآثار بجنوب الصعيد،اليوم الثلاثاء، علي أن السياح الصينيون استأنفوا رحلتهم السياحية بزيارة معبد الكرنك، مشيرًا إلي أنهم متواجدين حاليًا في أحد المطاعم لتناول وجبة الغذاء.

وأشار أبو الحجاج، إلي أنه أثناء هبوط البالون الطائر، الذي كان يقل السياح الصينون بمنطقة الحبيل شرق المدينة، حدث ميل طفيف بالبالون، نتج عنه إصابات طفيفة تكاد لا تذكر للسياح الصينيون.