الخضراوات تطيل قامة الفتاة

عمر ابنتي 6 سنوات، والأخرى عمرها 10 سنوات، أريد معرفة نوعية الأكل التي تزيد من طولهما، فكل مثيلاتهن أطول منها، كما أنني لست طويلة، ولا أتجاوز المتر، و58 سنتيمتراً لكنني أخاف أن يكنّ أقصر مني.

اعلمي أن طول الطفل عموماً يخضع لعوامل وراثية في المقام الأول. وحتى لو كنت طويلة القامة، هذا لا يعني أن تكونا مثلك، وعليك اللجوء إلى الخضروات الورقية على اختلاف أنواعها، والألبان، البيض المسلوق، فهي تساعد على زيادة طول الأطفال.

لكن لا تلجئي للعلاج الكيميائي إلا بعد الفحص الهرموني. وراقبي الجدول الآتي

الطفل الطبيعي بعد الولادة: يتراوح طوله بين 46 سم و54 سم

السنة الأولى: يزيد طول الطفل حوالي 25 سم

السنة الثانية: يزيد طول الطفل 12 سم

من السنة الثانية حتى البلوغ: يزيد حوالي 5-7 سم في السنة الواحدة.

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