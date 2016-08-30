غرف للأطفال في العيد

كل جديد يفرح الطفل في العيد، وكثير من الأهالي، يتممون هذه الفرحة، بتغيير ديكور غرفته وغالباً ما يكون ذلك مفاجئاً حيث يرسل الطفل قبل العيد إلى بيت جده ولو ليومين، وعندما يعود تكون المفاجأة.

"سيدتي نت" تقدم لك غرفاً للأطفال، من هوم سنتر، لتعطيك فكرة عن التصميم الجديد، حيث تبلغ تكلفة غرفة بتصميم القراصنة حوالي 6000 درهم بحسب نوع الإكسسوارات المستخدمة فيها، في حين تبلغ تكلفة غرفة بتصميم القصص الخيالية (Fairytale) حوالى 5000 درهم بحسب نوع الإكسسوارات المستخدمة فيها أيضاً.