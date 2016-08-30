أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«غرفة التجارية» ترفع مقترحاتها لتنظيم الاستيراد والسياسة النقدية للحكومة والبنك المركزي

Google+ Print
«غرفة التجارية» ترفع مقترحاتها لتنظيم الاستيراد والسياسة النقدية للحكومة والبنك المركزي «غرفة التجارية» ترفع مقترحاتها لتنظيم الاستيراد والسياسة النقدية للحكومة والبنك المركزي

غرفة القاهرة التجارية – أرشيفية

أعلنت غرفة القاهرة التجارية، أنها ستتقدم بتوصيات ومقترحات اجتماع جمعيتها العمومية الطارئ – الذي ناقش القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن تنظيم الاستيراد وقانون سجل المستوردين بجانب السياسات النقدية الحالية – إلى رئاسة الجمهورية، الاتحاد العام للغُرف التجارية، ، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي.

وذكرت الغرفة – في بيان لها اليوم الثلاثاء – أنه يتم حاليًا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع، الذي عقد مساء أمس بعد المناقشات وتبادل الآراء بين منتسبي الغرفة في مختلف القطاعات، لرفعها في صورة توصيات ومقترحات إلى الجهات المعنية.

وصرح علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، بأنه التوصيات تضمنت ضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بالاستيراد حتى لا يتأثر هذا القطاع الكبير والعاملين به لأنه في النهاية جزء من الاقتصاد العام للدولة، ويعمل به عدد كبير من العمالة، وبالتالي تأثره سلبيًا سينعكس على هذه العمالة وعلى فرص العمل، وعلى المواطن البسيط من خلال ارتفاع السلع.

وأضاف شكري، أن الفترة الحالية تتطلب السعي الجاد لتوفير مزيد من فرص العمل على اعتبار أن التحدي الأكبر حاليًا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن تعديل قانون الغرف التجارية بات ضرورة ليكون دورها أكثر فعالية، وليس استشاريًا فقط كما هو حاليًا، وهذا التعديل يعد من التوصيات المهمة التي ستعدل أوضاع المجتمع التجاري، مما يصب في صالح الصناعة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان