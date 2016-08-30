محافظ القليوبية يشهد احتفالات العيد القومي للمحافظة ويفتتح محطة لمياه الشرب

شهد اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث توجه سيادته إلى مكتبة منار القليوبية، وشهد المسيرات الشبابية التي انطلقت من جميع مراكز الشباب بالمحافظة، وتضم مجموعات الشباب حملة الإعلام وفرق الكشافة والجوالة وسيارات الزهور، التي انطلقت من مجالس المدن إبتهاجًا بعيد القليوبية القومي، وعليها مجسمات تعبر عن الطابع القومي لكل مجلس مدينة، وكان من أبرزها سيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، والتي حملت مجسمًا يحمل شعار المحافظة، الذي يعبر في نفس الوقت عن مدينة القناطر الخيرية، والتي تعد أهم المعالم السياحية التي تتميز بها القليوبية.

وأقيمت الاحتفالات بحضور اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، والاستاذ محسن الحملاوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والاستاذة ألفت فرغلي وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ صبري دويدار وكيل وزارة الأوقاف، وعددًا من نواب المحافظة.

وقد ألقى فرحات، كلمة قدم فيها التهنئة لكل أبناء القليوبية، ولكل من شارك في العروض من شباب الكشافة والجوالة والبرامج الصغيرة، والأجهزة التنفيذية، كما قدم الشكر لجامعة بنها على مشاركتها ودعمها للمحافظة في حتفالها، مشيرًا إلي أن الاحتفالات مستمرة، ويصحبها الافتتاحات التي تم إنجازها خلال العام الماضي.

كما توجه سيادته لافتتاح محطة مدمجة لترشيح المياه، بطاقة 90 لتر/ث، بمنطقة الفيلات بتكلفة 10مليون جنيه، وتخدم أهالي مدينة بنها وعددًا من القرى المجاورة، وشارك فى الافتتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين المشاركين في احتفالات المحافظة.