اجتماع تنسيقي بين البدري وأجهزة نادى الأهلى عصر الخميس المقبل

مراسل أونا

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهاز الفني والطبي والإداري في الثالثة عصر يوم الخميس المقبل، لبحث كافة الأمور الخاصة بخطة عمل الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة المقبل، بعد إنتهاء فترة الراحة التي كان الجهاز منحها للاعبين.

كما يستعرض البدري مع الجهاز الفني والإداري والطبي، مطلباته خلال الفترة المقبلة، ودور كلًا منهم في مرحلة البناء والإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الاهلي لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح الدوري منتصف سبتمبر المقبل.