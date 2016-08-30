القبض على مقاول وعاملين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى الجمالية

نجح رجال مباحث الجمالية، فى القبض على مقاول وعاملين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمنطقة، وضبط بحوزتهم أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم محمد علوى رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، معلومات مفادها قيام كل من "زغلول ع ش" 51 سنة مقاول، و"جمعة ب ع" 35 سنة عامل، و"محمد س ع" 28 سنة عامل، بالتنقيب عن الآثار بعقار فى شارع البرانى بالمنطقة.

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وعلى الفور تم استهداف المتهمين، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار، وضبط بحوزتهم أدوات تنقيب عبارة عن (سلم خشبى ، صاروخ كهربائى ، حبل ، أجنة حديدية ، فأس ، جاكوش ، 4 مقطف ، عربة نقل).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التنقيب عن الآثار بالاتفاق مع "أحمد علام" مالك العقار محل الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7311 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.