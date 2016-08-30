قاضى جنايات القاهرة يستعرض أحراز قضية اغتيال النائب العام «هشام بركات»

استعرضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مقاطع مصورة مأخوذة من عدد من المواقع الإخبارية، لموقع إغتيال المستشار هشام بركات، وذلك في عرض الأحراز بالقضية، والذي يستمر لجلسة اليوم الثلاثاء.

وشملت المحتويات المعروضة، عدد من الصور لموقع الحادث، كما شمل فيديوهات لموقع الإغتيال في أعقاب الحادثة مباشرة، وظهرت آثار الحريق الناتج عن الإنفجار، بجانب فيديوهات ظهرت فيها النيران وقد اٌخمدت، وبرز في الفيديوهات تعالي صرخات نسائية هيستيرية، وسباب وشتيمة، لعابرين على موقع الحدث، بدا وكأنها من آثار الصدمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم “الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع المفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود”.