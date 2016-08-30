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«التنظيم والإدارة»: إيقاف موظف وإحالته إلى التحقيق للتلاعب بأوراق التعيينات

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«التنظيم والإدارة»: إيقاف موظف وإحالته إلى التحقيق للتلاعب بأوراق التعيينات «التنظيم والإدارة»: إيقاف موظف وإحالته إلى التحقيق للتلاعب بأوراق التعيينات

المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – أرشيفية

قرر المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقف موظف بالإدارة المعنية للمعلومات يُدعى “حسن . ع “، عن العمل وإحالته للتحقيق بعد تورطه في واقعة فساد من خلال التلاعب بأوراق التعيينات الخاصة بأحد حملة الماجستير .

وشدد جميل – بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء – على أنه لا مكان لفاسد في جهاز التنظيم والإدارة، مضيفًا أنه لن يتم التستر على الفاسدين أيا كانت مواقعهم .

وطالب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمحاربة الفساد، الإبلاغ عن المخالفين للقانون، تعزيز دور الرقابة، والتفتيش لمواجة مثل هذه الأعمال .
> ودعا كل من صدرت لهم قرارات تعيين من حملة الماجستير والدكتوراة، باتباع الطرق الشرعية والقانونية للحصول على حقوقهم التي يضمنها لهم جهاز التنظيم والإدارة .

تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم ” حسن . ع ” بإيهام أحد الحاصلين على ماجستير في القانون العام دفعة 2011 بقدرته على تغيير جهة تعيينه مقابل الحصول على مبلغ نقدي قدره عشرة ألاف جنيه مصري .

وحصل المتهم بالفعل على مبلغ ثلاثة ألاف وخمسمائة جنيه من ضحيته قبل أن يسلمه خطابًا مزورًا .

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