نائب رئيس وزراء اليمن: حكمة «السيسى» جنبت مصر بحور الدم والفتنة

أكد اللواء ركن حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء، ووزير داخلية الجمهورية اليمنية، نجاح مصر قيادة وشعبا في اقتلاع جذور الإرهاب، والقوى الظلامية التي تحاول تهديد أمن واستقرار المحروسة, بل والمنطقة العربية بأجمعها.

وذكر اللواء ركن عرب في حوار اختص به وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء, على هامش زيارته الرسمية للقاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في اقتلاع جذور الإرهاب مما مكنه من حماية أرواح الملايين من شعب مصر العظيم.

وأضاف، أن مصر نجحت في تجنب الانزلاق في بحور الدم والحروب الطائفية الطاحنة التي نشبت في معظم دول الربيع العربي, بفضل القيادة الحكيمة للرئيس ومن خلفه مؤسسات الدولة الوطنية المتماسكة, وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة المصرية .

وشدد اللواء ركن عرب، على أن مصر هي بمثابة حجر الزاوية للأمة العربية، مشيرًا إلى أن استقرار أرض الكنانة ينعكس إيجابيا على استقرار كافة دول المنطقة العربية, مؤكدا في الوقت نفسه تقدير اليمن حكومة وشعبا للموقف المصري الإيجابي المساند للحكومة الشرعية في بلاده, ودعمها المستمر لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية بها.