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كيري يزور الهند على خلفية أزمة كشمير

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كيري يزور الهند على خلفية أزمة كشمير كيري يزور الهند على خلفية أزمة كشمير

جون كيري

يزور وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الهند لإجراء محادثات تجارية واستراتيجية على خلفية تصاعد التوترات في إقليم كشمير المتنازع عليه، الذي طالما كان بؤرة ملتهبة بين الهند وباكستان.

ويقود كيري الوفد الأميركي لحضور الاجتماع السابع للحوار الاستراتيجي الهندي الأميركي، اليوم الثلاثاء، الذي يسعى إلى تحسين علاقات الأمن والتنمية الاقتصادية بين البلدين.

وتأتي المحادثات فيما انطلقت أكبر احتجاجات يشهدها إقليم كشمير ضد الحكم الهندي في السنوات الأخيرة.

وقتل ما لا يقل عن 67 مدنيا وجرح الآلاف، معظمهم على يد القوات الحكومية التي أطلقت الرصاص والخرطوش على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة، كما قتل شرطيان وجرح مئات من القوات الحكومية في الاشتباكات.

وحثت الولايات المتحدة الهند وباكستان على حل الصراع عبر الحوار.

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