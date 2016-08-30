الأمم المتحدة ترحب بقرار القضاء الفرنسي وقف حظر «البوركيني»

رحب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بقرار القضاء الفرنسي بوقف الحظر على زي البحر الإسلامي “البوركيني”، مضيفًا أن قرار حظر البوركيني في فرنسا يشجع على التعصب والتمييز ضد المسلمين.

وأضاف المفوض الأممي ـ في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية ـ أن “هذه القرارات لا تحسن الوضع الأمني، بل على عكس ذلك تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا بخاصة النساء”.

وكانت فرنسا قد أثارت جدلا عالميا بعد أن أصدرت قرارا بحظر ارتداء البوركيني، حيث سارعت بلدات إلى فرض غرامات على مرتديات زي البحر الذي يغطي كامل جسد المرأة، فيما أثار إجبار الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة على خلع “البوركيني” سخط المسلمين حول العالم.

وقد حسم مجلس الدولة الفرنسي يوم الجمعة الماضية الجدل الدائر في البلاد، بعد أن علق قرار منع ارتداء “البوركيني” في الشواطئ الفرنسية.

أ ش أ