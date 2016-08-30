92% نسبة النجاح بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2015 - 2016 بعد اعتمادها من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال محمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء فى تصريح له اليوم، إن نسبة النجاح الدور الثانى للثانوية العامة بالمحافظة بلغت 92%، موضحا أن إجمالى المتقدمين بلغ 126 طالبا وطالبة نجح منهم 116 طالبا، ورسب 10 طلاب.

يشار إلى أن نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة، لعام 2015 / 2016، الدور الأول بجنوب، بلغت 73%.