الرئيس أوباما وعائلته في زيارة إلى غابات "Prince William"

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama اصطحب عائلته يوم الأحد في نزهة إلى غابات "Prince William" بولاية فيرجينيا، للمشاركة في الإحتفالات التي تقام بمرور 100 عام على إنشاء هيئة خدمة الحدائق الوطنية الأمريكية.

وقام أوباما وأسرته بزيارة المنطقة المحمية الواقعة على مساحة نحو 15 ألف فدّان، والتي تبعد عن جنوب غربي العاصمة واشنطن نحو ساعة بالسيارة.

ومن اللافت أن الرئيس غالباً ما يعكس مدى اهتماهه بالأمور الطبيعية والمناسبات البيئية، هو وزوجته وابنتيه، وقد قاموا مؤخراً بزيارة الى متنزه كافرنز تحت صحراء كارلسباد في ولاية نيو مكسيكو، كما إلى جبال سييرا نيفادا ومتنزه يوسيميتي، وهو أقدم المتنزهات الوطنية في البلاد وأحد أشهر معالمها.

يشار الى ان باراك أوباما قرر توسيع معلم وطني بحري قبالة جزر هاواي، ليكون أكبر محمية بحرية في العالم، حسب ما ذكر البيت الأبيض.

وسيصل حجم المحمية الموسعة أربعة أضعاف حجم المحمية نفسها التي كان قد أسسها الرئيس السابق جورج دبليو بوش George W. Bush في العام 2006.

وتبلغ مساحة محمية باباهانوموكوأكيا البحرية 1.5 مليون كيلو متر مربع، أي أكثر من ضعفي مساحة ولاية تكساس. وبتعيين تلك المساحة لصالح المحمية الجديدة، يُحظر الصيد التجاري وجميع أنشطة التعدين فيها.

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