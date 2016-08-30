بالصور.. 11 ألف دولار ثمن فستان إبنة بيونسيه في الـ MTV Awards

مشاركة النجمة العالمية بيونسيه Beyonce في حفل الـ MTV Awards الذي أقيم مساء أمس الأحد في نيويورك، لم تكن عادية، حيث ان الأضواء والعدسات توجهت نحوها، لدى وصولها إلى السجادة الحمراء ممسكة بيد ابنتها بلو آيفي Blue Ivy البالغة من العمر 4 سنوات.

وكشفت صحيفة Elle المختصة بالموضة، أن فستان بلو آيفي حمل توقيع دار أزياء الأطفال الشهير Mischka Aok، وبلغ سعره 11 ألف دولار أمريكي.

الجزء العلوي من فستان الطفلة المدللة مكوّناً من الذهب، كما أن التاج الذي زينّت به شعرها، مصنوع من حبوب من الألماس وهو من تصميم محل المجوهرات الأغلى فى العالم " Lorraine Schwartz".

يشار الى أن بيونسيه نالت حصة الأسد بـ7 جوائز في حفل توزيع جوائز VMAs المذاع على MTV ، الا أن الحدث الأهم في الحفل كان تحطيمها الكاميرا على المسرح.

فأثناء تقديم النجمة لأهم أغانيها من ألبوم Lemonade، ضربت النجمة البالغة من العمر 34 عاماً الكاميرا الأمامية التي كانت تنقل البث المباشر عن المسرح ما أدى إلى تحطيمها.

بيونسيه تحطم الكاميرا على مسرح MTV

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