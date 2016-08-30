هل أعاد جاستين بيبر تفعيل حسابه على انستقرام؟

ضجّت وسائل الإعلام العالمية بخبر إعادة النجم العالمي جاستين بيبر Justin Bieber تفعيل حسابه على انستقرام بعد أسبوعين على إغلاقه تماماً.

ولم تدُم الفرحة عند متابعي النجم الـ 77 مليوناً و8 آلاف على انستقرام سوى ساعات، إذ إنّ الأخير أعاد إغلاقه.

وقد غرّد النجم البالغ من العمر 21 عاماً على موقع تويتر قائلاً: "حتى الآن لن أعيد تفعيل حسابي في انستقرام...ما حصل كان عن طريق الخطأ".

وكان النجم قد نشر مجموعة من الصور تجمعه بحبيبته الجديدة صوفيا ريتشي Sofia Richie منذ نحو أسبوعين، خلال رحلتهما إلى مدينة طوكيو باليابان، وأرفق إحداها بتعليق كتب فيه: "سأغلق حسابي إذا لم تتوقفوا عن إهانة صديقتي..إذا كنتم من المحبّين لي حقاً فلا تهاجموا مَن أحبّ".

وبعد موجة الانتقاد والسخرية التي طالت حبيبته حوّل حسابه إلى خاص فتعرّض لهجوم من متابعيه، الذين أكّدوا له أنّه سيخسر محبّيه بهذه الخطوة، فأعاده إلى طبيعته ليغلقه تماماً بعد دقائق.

جاستين بيبر يغلق حسابه على انستقرام بوجه أكثر من 77 مليون متابع

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