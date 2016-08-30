البترول: تصدير أول شحنتين من منتج البولي إيثيلين إلى الخارج

أعلنت وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، تصدير أول شحنتين من منتج البولي إيثيلين إلى الأسواق العالمية بواقع 3.8 ألف طن من المجمع الجديد، لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالأسكندرية الذي افتتح منتصف أغسطس الحالي.

جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمد سعفان، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الإنتاجية.

وأوضح التقرير، أن الشحنة الأولى بلغت 1992 طنًا، وتم تصديرها لأسواق ألمانيا، بولندا، وأسبانيا، وبلغت الشحنة الثانية 1800 طن لأسواق إيطاليا، شمال أفريقيا، اليونان، ودول البلقان.

وأضاف أنه تم توريد كميات من البولي إيثيلين للسوق المحلي بلغت 7300 طن لدعم الصناعات البتروكيماوية المتعددة التي تقوم عليه لتعظيم القيمة المضافة، بما يسهم في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على المنتج كمادة وسيطة، فضلًا عن إتاحة العديد من فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات المحلية إلى جانب تخصيص جزء من منتجات هذه المصانع نهائية الصنع للتصدير.

وذكر التقرير، أن مجمع إنتاج الإيثيلين من خلال الكميات المصدرة يعد أحد روافد النقد الأجنبي، وتخفيف عبء الاستيراد من الخارج ترشيدًا للعملة الصعبة.