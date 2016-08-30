وزير الإسكان: تحويل المخالفين بإسكان الشباب والمستقبل إلى النظام الاستثمارى

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد فترة استكمال سداد الـ20%، باقى مقدم الحجز للفائزين بتخصيص الوحدات السكنية بالقرعة العلنية المنعقدة فى 6/1/2016 للإسكان المتوسط المرحلة الثانية “دار مصر”، بمهلة نهائية لمدة شهر من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، ويستثنى من ذلك الذين قاموا بسحب مقدمات الحجز، مع تحميلهم الأعباء البنكية.

وأضافمدبولى، بأن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضًا على تحويل نظام التعاقد لوحدات إسكان الشباب والمستقبل لغير المستحقين للدعم، من النظام المالى المدعم إلى النظام غير المدعم الاستثمارى لجميع العملاء المخالفين، وصدرت ضدهم قرارات من لجنة التحريات بعدم الأحقية فى الحصول على وحدات إسكان شباب بمساحات “100 م2 – 70 م2 – 63 م2″، لقيامهم بمخالفات بعد استلامهم الوحدات المخصصة لهم، وترتب عليه وقف الأقساط المستحقة على الوحدات لدى فروع بنك التعمير والإسكان، مما يحول دون تحصيل المستحقات المالية، رغم إقامتهم فيها، ولتحصيل قيمة تلك الوحدات ولاستقرار الوضع الأسرى، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليًا مع الإحالة للجنة الخاصة بالتسعير، وبالشروط التالية: ألا يكون من ضمن هذه المخالفات حصول المخصص له على وحدة سكنية أخرى، وأن يكون التعامل مع المخصص لهم الوحدات شخصيًا، وألا يكون هناك تغيير فى نشاط الوحدة، ويتم الإعلان بالصحف القومية بسرعة التوجه لمقر جهاز إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق لتقديم طلبات التحويل.

وأشار وزير الاسكان، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على طلب وزارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع طبى بمدينة 6 أكتوبر، وجاءت الموافقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 14.5 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، والمحدد لها نشاط طبى طبقًا للمخطط المعتمد لوزارة الداخلية بنظام نقل الأصول، لإقامة مجمع طبى يضم مراكز طبية متخصصة لخدمة أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين قاطنى المنطقة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للمبانى الطبية طبقًا للقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2010، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأصول طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات.

ووافق مجلس الإدارة على طلب وزير الداخلية بتخصيص قطع أراض خارج الأحوزة العمرانية للمحافظات، لإنشاء مدارس لتعليم القيادة لتأهيل راغبى الحصول على رخص القيادة، وإنشاء محطات فحص فنى للمركبات تحت إشراف متخصصين من وزارة الداخلية حفاظًا على الأرواح، وجاءت الموافقة على تعديل نشاط قطع الأراضى الآتية لتكون بنشاط فحص فنى للمركبات باشتراطات بنائية”40 % وبارتفاع أرضى ودورين”.

بجانب تعديل نشاط قطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة شرق منطقة صبحى حسين بمدينة بدر، وقطعة الأرض بمساحة 4.84 فدان بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى بمدينة 6 أكتوبر، وقطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة بمنطقة الامتداد المستقبلى بالمدينة على طريق أسيوط / المنيا الصحراوى الشرقى بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة 7 أفدنة بالامتداد الشمالى بمدينة العبور، وقطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة بجوار مجمع المرور بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة، على أن يتم تخصيص تلك الأراضى بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة فى شأن إجراءات نقل الأصول، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات.