قاضي «اغتيال النائب العام» يرفع حظر النشر في القضية إيمانًا بدور الصحافة

رفع المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة – والتي تنظر القضية المعروفة بـاغتيال النائب العام هشام بركات – حظر النشر بالقضية.

وقال رئيس المحكمة، إن القرار جاء إيمانًا من المحكمة بالصحافة، حسبما أفاد مراسلنا.

وطالب رئيس المحكمة – في مستهل الجلسة – محامي عن نقابة الأطباء، بإخلاء سبيل المتهمة بسمة رفعت – المنتسبة للنقابة – وذلك مراعاة لظروف مراعاتهما لأبناءها، مع اتخاذ أي تدابير إحترازية تراها المحكمة .

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم :” الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، الالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، التخابر مع حركة حماس، القتل العمد والشروع فيه، التخريب، حيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود”.