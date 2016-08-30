أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قاضي «اغتيال النائب العام» يرفع حظر النشر في القضية إيمانًا بدور الصحافة

Google+ Print
قاضي «اغتيال النائب العام» يرفع حظر النشر في القضية إيمانًا بدور الصحافة قاضي «اغتيال النائب العام» يرفع حظر النشر في القضية إيمانًا بدور الصحافة

المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

رفع المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة – والتي تنظر القضية المعروفة بـاغتيال النائب العام هشام بركات – حظر النشر بالقضية.

وقال رئيس المحكمة، إن القرار جاء إيمانًا من المحكمة بالصحافة، حسبما أفاد مراسلنا.

وطالب رئيس المحكمة – في مستهل الجلسة – محامي عن نقابة الأطباء، بإخلاء سبيل المتهمة بسمة رفعت – المنتسبة للنقابة – وذلك مراعاة لظروف مراعاتهما لأبناءها، مع اتخاذ أي تدابير إحترازية تراها المحكمة .

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم :” الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، الالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، التخابر مع حركة حماس، القتل العمد والشروع فيه، التخريب، حيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا