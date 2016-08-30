وزير الزراعة: الانتهاء من 543 كارت حيازة زراعية مميكن

أكد عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من إعداد ٥٤٣ ألف كارت حيازة زراعية مميكن -إليكتروني- ستوزع مبدئيًا في ٣ محافظات في عيد الفلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتي تناقش البطاقة الإلكتروتية.

وأضاف فايد – بحسب بيان – أنه يجري حاليًا تجهيز ٧ مليون كارت حيازة زراعية مميكن بتكلفة ٣٥٧ مليون جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه تم التعاون مع وزراتي الإنتاج الحربي والاتصالات، نظرًا إلى أنها تعد مسألة أمن قومي.

ولفت إلى أن الهدف من تطوير منظومة الحيازة الزراعية، هو إحكام الرقابة والإدارة في الجمعيات والمديريات الزراعية.

وأعرب فايد، عن حزنه من التعدي على الأراضي الزراعية من إقامة فيلل، وقصور، وليس للفلاح الذي يبني لابنائه.