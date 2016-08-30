صائب عريقات: استمرار المستوطنات تدمير لمبدأ الدولتين

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الأمريكى للشؤون السياسية توماس شينون، يرافقه القنصل الأمريكى دونالد بلوم فى القدس، حيث أطلعه على آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد عريقات- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن "استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياسة الإملاءات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض والعقوبات الجماعية، هدفه تدمير مبدأ الدولتين على حدود عام 1967".

وشدد على أن الطريق الوحيدة للأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة "تتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائى كافة (الحدود، الاستيطان، اللاجئين، القدس، المياه، الأمن، الأسرى) استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".