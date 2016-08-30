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الجيش التركي يقصف 21 موقعًا فى جرابلس السورية

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الجيش التركي يقصف 21 موقعًا فى جرابلس السورية الجيش التركي يقصف 21 موقعًا فى جرابلس السورية

ارشيفية

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، أن قواته استهدفت مواقع لما أسمتهم “الإرهابيين” بأكثر من 100 قذيفة مدفعية فى محيط مدينة جرابلس شمال سوريا، مشيرًا إلى غارات جوية شنتها طائراته على أهداف كردية شمال العراق.

وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية- فى بيان، نقلته صحيفة ينى شفق التركية – أن وحدات من الجيش وجهت 108 قاذفات مدفعية أسفرت عن تدمير 21 موقعا للإرهابيين.

ولم توضح هيئة الأركان التركية ما إذا كانت تلك المواقع تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابى أم لوحدات حماية الشعب الكردية المسيطرة على شمال سوريا وتعتبرها أنقرة جهة “إرهابية” على صلة بحزب العمال الكردستانى المحظور فى تركيا.

وفى بيان منفصل، أعلن الجيش التركي، أن طائراته الحربية شنت غارات على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق.

وأفاد الجيش بأن 4 مقاتلات شنت ضربات جوية على أهداف كردية فى منطقة أفاسين باسيان مساء أمس الإثنين، ودمرت عددا غير محدد من الأهداف.

كانت تركيا قد أعلنت الأربعاء الماضى بدء عملية “درع الفرات” فى شمال سوريا بهدف طرد تنظيم داعش من على حدودها، والحد من توسع القوات الكردية المسيطرة هناك.

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