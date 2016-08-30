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“داعش” يهرب 30 من أعضائه من سجن في الفلبين

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“داعش” يهرب 30 من أعضائه من سجن في الفلبين “داعش” يهرب 30 من أعضائه من سجن في الفلبين

ارشيفية

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، أن مقاتليه تمكنوا من اقتحام سجن مراوي فى جنوب الفلبين، وهربوا 30 سجينًا، والاستيلاء على بعض الأسلحة.

وذكرت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم الإرهابي، أن من بين المحررين بعض مقاتلى التنظيم وزوجاتهم.

يذكر أن الشرطة الفلبينية أعلنت أمس، أن مسلحون يحملون راية تنظيم “داعش” شنوا هجومًا على سجن بجنوب الفلبين، ما أدى إلى هروب ثمانية من عناصرهم وعشرين من المعتقلين الآخرين.

وأوضح قائد الشرطة المحلية أن الهجوم استهدف سجن مراوي وشنه 50 مقاتلًا مدججًا بالسلاح من جماعة ماوتي إحدى الحركات الإسلامية العديدة الناشطة فى جزيرة مينداناو.

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