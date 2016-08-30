أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مصرع مواطن في حادث سير برأس الخيمة

Google+ Print
مصرع مواطن في حادث سير برأس الخيمة مصرع مواطن في حادث سير برأس الخيمة

   لقي شاب إماراتي الجنسية يدعى "ح.ر 19 عاماً" مصرعه بعد تعرضه لإصابات بليغة في حادث اصطدام دراجته النارية وحافلة بمنطقة الرمس برأس الخيمة .

   وتفصيلاً ، يشير العقيد سالم ربيع ، رئيس مركز شرطة الرمس الشامل ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة راس الخيمة ، يفيد بوقوع حادث اصطدام قوي بين دراجة نارية وحافلة ، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني لمكان البلاغ ، حيث تبين بأن الإماراتي كان يقود دراجته النارية بمفرده على الطريق المذكور ، إلا انه تفاجأ بدخول حافلة كبيرة للطريق من فتحة الدوران بدون أن يتأكد سائقها ويدعى "ح.خ 50 عاماً" لخلو الطريق من المركبات القادمة من الجهة الأخرى ، مما أدى إلى اصطدامه به ، وأسفر عن وفاة الإماراتي على الفور ، حيث تم نقل جثته إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويه لإتمام مراسم الدفن حسب الإجراءات المتبعة ، فيما تم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

   وشدد رئيس مركز شرطة الرمس الشامل على ضرورة اتباع القواعد والتعاليم المرورية لجميع السائقين ، وضرورة تحملهم للمسؤولية اتجاه الآخرين وعدم تعريض حياتهم للخطر من خلال التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل دخوله ، ناقلاً تعازيه الحارة لذوي المتوفي سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر .
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية