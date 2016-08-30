مصرع مواطن في حادث سير برأس الخيمة

لقي شاب إماراتي الجنسية يدعى "ح.ر 19 عاماً" مصرعه بعد تعرضه لإصابات بليغة في حادث اصطدام دراجته النارية وحافلة بمنطقة الرمس برأس الخيمة .

وتفصيلاً ، يشير العقيد سالم ربيع ، رئيس مركز شرطة الرمس الشامل ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة راس الخيمة ، يفيد بوقوع حادث اصطدام قوي بين دراجة نارية وحافلة ، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني لمكان البلاغ ، حيث تبين بأن الإماراتي كان يقود دراجته النارية بمفرده على الطريق المذكور ، إلا انه تفاجأ بدخول حافلة كبيرة للطريق من فتحة الدوران بدون أن يتأكد سائقها ويدعى "ح.خ 50 عاماً" لخلو الطريق من المركبات القادمة من الجهة الأخرى ، مما أدى إلى اصطدامه به ، وأسفر عن وفاة الإماراتي على الفور ، حيث تم نقل جثته إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويه لإتمام مراسم الدفن حسب الإجراءات المتبعة ، فيما تم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وشدد رئيس مركز شرطة الرمس الشامل على ضرورة اتباع القواعد والتعاليم المرورية لجميع السائقين ، وضرورة تحملهم للمسؤولية اتجاه الآخرين وعدم تعريض حياتهم للخطر من خلال التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل دخوله ، ناقلاً تعازيه الحارة لذوي المتوفي سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر .

>