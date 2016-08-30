أصداء عالمية لجولة محمد بن راشد التفقدية

ترددت أصداء الزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الأوساط الإعلامية العالمية، بعد انضمام صحيفة "إنديا توداي" إلى الصحف والمواقع الإلكترونية العالمي العديدة التي تناولتها، حيث نشرت تقريرا أشار إلى أن الجولة التفقدية الأخيرة للمكاتب الحكومية التي قام بها سموه تشكل جانبا من منهاجه الرائد في العمل القيادي، وأشادت بالشفافية التي رافقت الزيارة، بتوثيقها على مقطع فيديو تمت مشاركته، وعلى نطاق واسع، في وسائل الإعلام الاجتماعية، فضلاً عن شاشات التلفزيون المحلية، وأبرزها شبكة قنوات دبي.

وأكد التقرير أن صاحب السمو قد جال في المكاتب الحكومية الأكثر أهمية. وقد ربط التقريرالهندي الخطوة الأخيرة لصاحب السمو، والتي تحمل في طياتها الكثير من المضامين الدالة على الحرص على العمل الجاد، وتحمل المسؤولية، بأخرى مماثلة أخيراً في مدينة دلهي، وهي الزيارة المفاجئة لنائب رئيس الوزراء مانيش سيسوديا لمستشفى حكومي، حيث وجد طابوراً طويلاً من المرضى، وبالمقابل عدداً من الموظفين غير المتجاوبين، إذ عثر على أحدهم منهمكاً في متابعة فيلم على جهاز الكمبيوتر.

يذكر أن الزيارة المفاجئة الأخيرة التي قام بها صاحب لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شملت تفقد سير العمل في مطار دبي الدولي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية.

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