محمد بن راشد: الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" ، ان الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس، موضحا أن دولة الإمارات قامت على ثلة وهبت نفسها وحياتها لوطنها.. يتقدمهم في ذلك زايد وراشد طيب الله ثراهما .

جاء ذلك في جلسة عصف ذهني جمع فيها سموه فريق عمله ، تم خلالها مراجعة الأداء ومناقشة مجموعة من الأفكار والمبادرات الجديدة .

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " المرحلة القادمة تتطلب فكرا جديدا ، ودماء جديدة ، وأفكار مختلفة لمرحلة نمو جديدة في الإمارات زادت فيها التحديات واتسعت الطموحات وارتفع سقف التوقعات.

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